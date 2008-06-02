Нужно нарисовать flash баннеры

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок565 просмотров

Нужно нарисовать flash баннеры для партнерской программы. Новичкам просьба не беспокоится нужны только проффессианалы.

Пример баннера который нужно сделать приложен ниже

17 лет назад
plasticmen
Максим 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Опять cделать GIF баннер 88x31

    $2

    Нужно сделать GIF баннер для сайта (Сайт Гимназии №23 г. Саранска) http://www.prostor23.mirahost.ru Работы тут очень мало. Баннер можно сделать на подобие или на основе вложенного внизу. Пишите только в ICQ: 465084331

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать качественный 3D flash баннер

    Необходимо создать качественный 3D flash баннер для сайта _multikar.ru Баннер должен быть в "шапке" сайта на месте "пустого" синего фона. Хотелось бы, чтобы баннер был именно в стиле 3D, а не в виде слайд-шоу ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработать 2 флеша

    Необходимо доработать 2 флеш баннера и в одной схеме дорисовать стрелку и пару объектов. Даём все исходники и как всё должно быть придумывать не надо. Детали по переписке. Жду предложения по ценам и срокам. подробную ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash баннер

    Необходимо сделать Flash баннер согласно прикрепленному описанию. Изпод вас: - сроки - стоимость Исходники обязательно предоставить.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер (фильмы онлайн) - 468 на 60 (аним).

    Нужен красивый, анимационный баннер - 468 на 60, тематика фильмы онлайн, высококликабельный. - На баннере должна быть надпись - Фильмы онлайн всех жанров и какие то анимац движения, была идея - сделать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создать баннеры

    $50

    Надо создать баннеры размеров: 100x100 (2); 468x60 (2); 88x31 (2); 240x90 (1). Пишите в приват, объясню тематику и для какого сайта нужно создать...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание баннера (IT)

    $50

    Интересует создание 1-2 баннеров на IT тематику для сайта http://admin-sys.net Свои идеи и портфолио баннеров в личку. P.S. НЕ ПИШИТЕ В АСьКу :)

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад