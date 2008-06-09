Сайту http://rybalka.tv требуется 3 баннера. За все 3 дам 20$ переводом на вебмани Тип баннеров: Flash/Анимированный гиф - на ваше усмотрение Размер: 468 x 60 ...
Баннер (фильмы онлайн) - 468 на 60 (аним).
Нужен красивый, анимационный баннер - 468 на 60, тематика фильмы онлайн, высококликабельный.
- На баннере должна быть надпись - Фильмы онлайн всех жанров и какие то анимац движения, была идея - сделать как бы выстрелы - 3 штуки, после надпись "Фильмы онлайн всех жанров" на фоне кинотеатр. экрана, а после люди бегут смотреть фильмы. И постоянная ссылка внизу - http://www.tvoymarket.ru/
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