Формат GIF, основная задача - солидный (клипарты бизнеслюди и т.п.), красочный и кликабильный.
3 баннера
Сайту http://rybalka.tv требуется 3 баннера.
За все 3 дам 20$ переводом на вебмани
Тип баннеров: Flash/Анимированный гиф - на ваше усмотрение
Размер: 468 x 60
Важно:
1. не предлагайте цену за 3 баннера выше 20 wmz - мне это не интересно
2. не предлагайте свои услуги если у вас нет портфолио именно по баннерам
ТЗ.
Первый: должен агитировать против использования браконьерских сетей. Можно нарисовать векторную рыбу, запутавшуюся в сетях и написать чтото в стиле этот сайт против использования сетей. В общем что-нибудь такое чтоб люди задумались.
Второй: против электроудочки. можно опять же векторно изобразить плавающую на поверхности 2-3 рыбки, затеп камера идет на дно и там куча дохлой рыбы. Текст чтото вроде - 95% при использовании электроудочки гибнет на дне.
Третий: должен агитировать против того чтобы мысорили на природе. Можно сделать так: приезжает семья на природу, смотрит гдебы разместится, а везде мусор ну и надпись чтото типа "убирайте за собой мусор и тд."
Общие замечания к выполнению.
1. На баннерах не должно быть адреса моего сайта - rybalka.tv, они ориентированы на то что их поставят владельцы тематических форумов и сайтов.
2. баннеры должны быть в векторе
3. баннеры должны быть красивыми и кликабельными
Выбранный исполнитель
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