Сайту http://rybalka.tv требуется 3 баннера.

За все 3 дам 20$ переводом на вебмани

Тип баннеров: Flash/Анимированный гиф - на ваше усмотрение

Размер: 468 x 60

Важно:

1. не предлагайте цену за 3 баннера выше 20 wmz - мне это не интересно

2. не предлагайте свои услуги если у вас нет портфолио именно по баннерам

ТЗ.

Первый: должен агитировать против использования браконьерских сетей. Можно нарисовать векторную рыбу, запутавшуюся в сетях и написать чтото в стиле этот сайт против использования сетей. В общем что-нибудь такое чтоб люди задумались.

Второй: против электроудочки. можно опять же векторно изобразить плавающую на поверхности 2-3 рыбки, затеп камера идет на дно и там куча дохлой рыбы. Текст чтото вроде - 95% при использовании электроудочки гибнет на дне.

Третий: должен агитировать против того чтобы мысорили на природе. Можно сделать так: приезжает семья на природу, смотрит гдебы разместится, а везде мусор ну и надпись чтото типа "убирайте за собой мусор и тд."

Общие замечания к выполнению.

1. На баннерах не должно быть адреса моего сайта - rybalka.tv, они ориентированы на то что их поставят владельцы тематических форумов и сайтов.

2. баннеры должны быть в векторе

3. баннеры должны быть красивыми и кликабельными