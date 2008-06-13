3 баннера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок496 просмотров

Сайту http://rybalka.tv требуется 3 баннера.

За все 3 дам 20$ переводом на вебмани

Тип баннеров: Flash/Анимированный гиф - на ваше усмотрение

Размер: 468 x 60

Важно:

1. не предлагайте цену за 3 баннера выше 20 wmz - мне это не интересно

2. не предлагайте свои услуги если у вас нет портфолио именно по баннерам

ТЗ.

Первый: должен агитировать против использования браконьерских сетей. Можно нарисовать векторную рыбу, запутавшуюся в сетях и написать чтото в стиле этот сайт против использования сетей. В общем что-нибудь такое чтоб люди задумались.

Второй: против электроудочки. можно опять же векторно изобразить плавающую на поверхности 2-3 рыбки, затеп камера идет на дно и там куча дохлой рыбы. Текст чтото вроде - 95% при использовании электроудочки гибнет на дне.

Третий: должен агитировать против того чтобы мысорили на природе. Можно сделать так: приезжает семья на природу, смотрит гдебы разместится, а везде мусор ну и надпись чтото типа "убирайте за собой мусор и тд."

Общие замечания к выполнению.

1. На баннерах не должно быть адреса моего сайта - rybalka.tv, они ориентированы на то что их поставят владельцы тематических форумов и сайтов.

2. баннеры должны быть в векторе

3. баннеры должны быть красивыми и кликабельными

17 лет назад
lnx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$20
2 дня
Сделанными баннерами доволен. все красиво и кликабельно
Сотрудничеством довольна - задание чёткое и понятное, заказчик на связи, оплата в срок и даже раньше :) Было приятно поработать!

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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