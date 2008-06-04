Баннер-кнопка для ombc.com

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок254 просмотра

Для сайта http://ombc.com требуется кнопка в стиле баннера.

Примерное подобие размещено на главной странице внизу (ссылка "Бизнес с ..").

Кнопка нужна в формате GIF или JPG. На кнопке должны идти лёгким бэкграундом изображения основных мировых валют. В центральной части кнопки должна быть надпись "One Million Best Companies" красного цвета #FF0000 шрифт Forte

Естественно, что кнопка-баннер должна вписываться в общую концепцию дизайна. Надпись "Бизнес с" будет перенесена под кнопку, таким образом на кнопке не надо предусматривать свободного места для размещения текста.

P.S. в ICQ не стучитесь, меня там не будет. Принимаю предложения в ПМ.

17 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

antonov_vitek
Виктор 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Пожалуй один из лучших заказчиков, с которыми я работал. Постановка проблемы четкая, с оплатой никаких проблем, общаться приятно - рекомендую!

Заявки фрилансеров

antonov_vitek
Виктор 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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