Баннер-кнопка для ombc.com

Для сайта http://ombc.com требуется кнопка в стиле баннера.

Примерное подобие размещено на главной странице внизу (ссылка "Бизнес с ..").

Кнопка нужна в формате GIF или JPG. На кнопке должны идти лёгким бэкграундом изображения основных мировых валют. В центральной части кнопки должна быть надпись "One Million Best Companies" красного цвета #FF0000 шрифт Forte

Естественно, что кнопка-баннер должна вписываться в общую концепцию дизайна. Надпись "Бизнес с" будет перенесена под кнопку, таким образом на кнопке не надо предусматривать свободного места для размещения текста.

P.S. в ICQ не стучитесь, меня там не будет. Принимаю предложения в ПМ.