Нужен рекламный баннер формата 468x60 flash формата для сайта кухонной тематике. На баннере должна присутствовать надпись "Кухни KROT F.M. Цены ниже, дешевле не бывает" и моргать подпись "Скидка 20%". Основные требования к банеру: яркий, запоминающийся, кликтабельный.

Большая просьба обращаться только по icq (349003285). При наличии убедительного портфолио и отзывов предоплата 100%, в противном случае оплата только после утверждения демонстрационной версии банера.