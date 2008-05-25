Нужен рекламный баннер формата 468x60 flash

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок242 просмотра

Нужен рекламный баннер формата 468x60 flash формата для сайта кухонной тематике. На баннере должна присутствовать надпись "Кухни KROT F.M. Цены ниже, дешевле не бывает" и моргать подпись "Скидка 20%". Основные требования к банеру: яркий, запоминающийся, кликтабельный.

Большая просьба обращаться только по icq (349003285). При наличии убедительного портфолио и отзывов предоплата 100%, в противном случае оплата только после утверждения демонстрационной версии банера.

17 лет назад
zlaralex
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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