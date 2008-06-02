Баннеры. Нужен профессионал.

Нужно сделать 3 гиф баннера на одну тематику для рекламы услуг провайдера интернет. Размеры 240х350, 728х90, 468х60. Просьба писать только тем, у кого есть портфолио и опыт разработки баннеров. Указывайте цены и сроки.