Баннеры для двух игровых сайтов

Нужны качественные анимированные гиф баннеры для 2х игровых сайтов, пакет -

468х60

88х31

а так же для одного из сайтов нужен третий баннер 468х60, который будет в интересной форме говорить о том что сайту нужны ньюсмейкеры.

Оставляйте свои предложения с ценой и сроками.

Итак, всего 5 баннеров.

Наличие портфолио обязательно,ширпотреб не интересует, сам могу :)

ЛИЧКУ НЕ ЧИТАЮ, там только вопросы по делу.