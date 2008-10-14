Баннеры для двух игровых сайтов

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Завершен5 заявок924 просмотра

Нужны качественные анимированные гиф баннеры для 2х игровых сайтов, пакет -

468х60

88х31

а так же для одного из сайтов нужен третий баннер 468х60, который будет в интересной форме говорить о том что сайту нужны ньюсмейкеры.

Оставляйте свои предложения с ценой и сроками.

Итак, всего 5 баннеров.

Наличие портфолио обязательно,ширпотреб не интересует, сам могу :)

ЛИЧКУ НЕ ЧИТАЮ, там только вопросы по делу.

17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Artis-Art
Анна 
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$85
2 дня
Спасибо за работу. Советую Анну как добросовестного фрилансера :)
Предоплата, последующая оплата - всё оперативно. Роман, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
redinsect
Виталий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
17 лет назад
$110
3 дня
Отлично, советую к сотрудничеству. +++
Отличный работодатель. Рекомендую Надеюсь не последний раз работали ;)

Заявки фрилансеров

Artis-Art
Анна 
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
redinsect
Виталий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
17 лет назад

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