Привет!Нужен баннер(обзор) для форума о заработке + оплатой за посты. Нужен простой,на 10-15$ (работы думаю на 1 час какой,если вы действительно проф.). А также небольшой логотип заодно(шапка форума иначе) на 10$.Жду любых желающих. ...
Нужно сделать профессиональный баннер
Flash баннер в 5-10 секунд, анимированный
работа только для профессионалов, начинающие и ниже среднего класса не интересуют.
Контакт - персональные сообщения. Пожалуйста сразу показывайте ваши работы.
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