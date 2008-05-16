2 баннера 468х60 (GIF, анимированый/неанимир-й)

Для сайта MMO-тематики (World of Warcraft, продажа виртуальных валют) требуются два баннера 468х60 (GIF, один анимированый, второй - нет; второй в целом может быть и одним кадром из первого).

Пожалуйста пишите сроки и цену. Буду признателен за ссылку на портфолио.

Оплата WebMoney, PayPal.