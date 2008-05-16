Для сайта http://www.vniiprim.ru/ нужен баннер. В шапке, справа от названия организации нужен яркий и манящий баннер с текстом "Еженедельные отраслевые обзоры СМИ" ссылка будет вести на страницу http://www.vniiprim.ru/shop/
Гиф баннер
Гиф баннер нужно сделать
Выбранный исполнитель
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