Нужен яркий баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен42 заявки566 просмотров

Для сайта http://www.vniiprim.ru/ нужен баннер.

В шапке, справа от названия организации нужен яркий и манящий баннер с текстом "Еженедельные отраслевые обзоры СМИ" ссылка будет вести на страницу http://www.vniiprim.ru/shop/

17 лет назад
alex_cpkr
45 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$15
1 день
Все выполнено очень оперативно и четко. Рекомендую.
Приятный заказчик. Дал четкие и понятные инструкции, не смотря на то, что общались только через эмэил - отвечал на письма быстро, оплату провел своевременно сразу после того, как я отправил ему баннер. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннеры для сайта по астрологии

    $90

    Добрый день всем желающим участвовать в конкурсе. Условия: победитель получит 30$ за каждый баннер, оплата по WebMoney. Возможно, мы выкупим и большее количество баннеров, если работы будут достойные. ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Увеличить ширину флэш баннера

    Увеличить ширину флэш баннера с сохранением пропор Необходимо из ширины 400 сделать 700 есть исходник (fla) в перспективе работа на постоянной основе... (создание флэш баннеров для крупнейших региональных компаний) но для этого нужно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер html

    Надо придумать дизайн и сделать html блок высотой 290 ширмна 600 пикселей. на нём будет заголовок, 4 фото, немного текста. Будет использоваться вкачестве баннера. Оставьте координаты. Работа срочная.

    HTML
    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 10 флеш баннеров

    10 флеш баннеров т3 предоставлю исполнителю после соглсоваия сроков и бюджета после просмотра работ

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Шапка для сайта

    Нужно создать шапку для сайта. Желательные требования к шапке: - растягивание шапки для различных размеров окон бразуера - минималистичность - строгость - динамика и активность

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Пластиковые панели

    Требуется баннер 468*60 для производителя пластиковых панелей ООО "Кубаньволгопласт" идеи ваши деньги наши Работа не разовая баннеры нужны будут постоянно периодичность пока неизвестна [email protected]

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Gif-Баннер 340x80

    $5

    Баннер есть уже готовый - нужно изменить размер и справить текст

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужно сделать 2 баннера

    $50

    Нужно сделать 2 баннера размером 225х150. Тематика - финансы, форекс, биржи. Нужен или флеш или анимированный гиф. Тексты я даю, от вас только сам дизайн. Я сам умею рисовать простые баннеры, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер

    Размер 600*90, до 25 кб. Требования: - правильно подобранные шрифты, размер, цвета - стильный дизайн Обязательно сразу указывайте стоимость изготовления, предложения без стоимости НЕ рассматриваются.

    Баннеры37 заявок
    Закрыт
    17 лет назад