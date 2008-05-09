Баннер хостинг компании

Необходим рекламный баннер 468х60 для магазина "Коросу" Тематика магазина: продажа видео-печатной продукции для людей интересующихся единоборствами и боевыми искусствами. По данной теме должен быть сделан и баннер. Ограничения: размер 468х60, максимальный вес файла ...