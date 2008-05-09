Требуется анимированный баннер для проекта: 1.44mb.ru. Нужно что-то профессиональное и солидное, а что будет изображено - это вам виднее. Но хотелось бы, чтобы он еще был и довольно кликабельный. Выслушаю ваши предложения ...
Нужен сделать баннер 468 х60
Нужен баннер вобщем не сложный. Но нужно сделать быстро.Размер баннера 468х60
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