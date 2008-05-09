Нужен сделать баннер 468 х60

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок182 просмотра

Нужен баннер вобщем не сложный. Но нужно сделать быстро.Размер баннера 468х60

17 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DesD
30 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов
17 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро. Все устроило.
Хороший работодатель,рассказал все ясно и быстро... мне понравилось....

Заявки фрилансеров

DesD
30 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов
17 лет назад

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