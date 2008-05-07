6 графических баннеров 468x60

Размер не более 15 кб, для баннероной сетки 6 баннеров 468 на 60 формата jpg или gif для сайта http://www.bfoto.ru

Основная задача естественно чтобы была высокая кликабельность -) Материалы для изготовления баннера брать с моего сайта www.bfoto.ru

оплата по webmoney.

Пожалуйста КТО ХОЧЕТ ВЗЯТЬСЯ за этот проект ПРИШЛИТЕ мне пример 1 баннера конкретно для моего сайта, лучше ссылкой в icq - если мне понравиться то сразу отдаю вам проект.

ps Здесь можете НЕ ПИСАТЬ и не отсыласть меня на страницы с вашими отзывами и портфолио, я их уже насмотрелся и начитался в огромном кол-ве.