Требуется два баннера для потенциальных продавцов имущества www.tender.by. Суть в возможности избавиться от устаревших производственных станков, компьютеров, ненужной мебели, запасов запчастей и пр. Подробнее - написано в шапке самого сайта. В ...
Нужны кнопки-баннеры для ссылок с главной страницы
Дизайнерам:
День добрый!
Нужны кнопки-банеры для ссылок с главной страницы на разделы сайта. Самые обычные картинки с символами разделов. Всего 7...10 кнопок, стандартная цена 200р/шт.
Тематика - звуковое и световое оборудование для дискотек, театров и вечеринок. Ожидаем творческого подхода.
По запросу вышлем подробнейшее задание.
Запрос присылайте на
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