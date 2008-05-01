Нужны кнопки-баннеры для ссылок с главной страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт20 заявок307 просмотров

Дизайнерам:

День добрый!

Нужны кнопки-банеры для ссылок с главной страницы на разделы сайта. Самые обычные картинки с символами разделов. Всего 7...10 кнопок, стандартная цена 200р/шт.

Тематика - звуковое и световое оборудование для дискотек, театров и вечеринок. Ожидаем творческого подхода.

По запросу вышлем подробнейшее задание.

Запрос присылайте на

[email protected]

17 лет назад
Semichev
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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