2 баннера 468-60

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен25 заявок437 просмотров

Требуется два баннера для потенциальных продавцов имущества www.tender.by. Суть в возможности избавиться от устаревших производственных станков, компьютеров, ненужной мебели, запасов запчастей и пр. Подробнее - написано в шапке самого сайта.

В приложении, как пример, листовка и баннер нашего аналогичного проекта.

17 лет назад
compunetica
Алексей 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$20
Надежный исполнитель. Все четко и с срок. Успехов!
Спасибо Алексею за возможность потрудится над его проектом. Особо должен отметить простоту и доходчивостью в общении, Алексей четко знает что хочет, понятно обьясняет свои требования и сполна и в срок оплачивает работу. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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