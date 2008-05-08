2 баннера 468-60

Требуется два баннера для потенциальных продавцов имущества www.tender.by. Суть в возможности избавиться от устаревших производственных станков, компьютеров, ненужной мебели, запасов запчастей и пр. Подробнее - написано в шапке самого сайта.

В приложении, как пример, листовка и баннер нашего аналогичного проекта.