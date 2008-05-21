Необходимо нарисовать флеш баннеры гиф
Flash баннер 2 шт. срочно
Необходимо изготовить 2 однотипных баннера на флэш 728×90 и 240×350.
Закончить срочно - до 20.00, 4.05.08.
Бюджет оцените сами
Подробнее во вложенном файле (полное описание передам выбранному исполнителю)
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