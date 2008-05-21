Flash баннер 2 шт. срочно

Рисовали баннеры, общее впечатление: быстро, качественно, доступно. плюс, что немаловажно, были проявлены творческие нотки :) в итоге второй заход по рисованию получился намного лучше того, что я описал в ТЗ. Приятно - различные мелкие пост-доработки, теми же темпами, с тем же энтузиазмом. Рекомендую! Дима, спасибо.