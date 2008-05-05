2 анимированных баннера на спортивную тематиу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок253 просмотра

Нужно создать 2 анимированных парнерских баннера для сайта www.volleyball.arhost.ru

размеры и сюжет обсудим в аське

стоимость? срок? оплата в каком виде (валюта и система)?

17 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$40
1 день
С Денисом понравилось сотрудничество. Профессионально и четко сработал, с полуслова понял поставленную задачу, все время на связи, в срок и обошлись без единого исправления! Будем сотрудничать дальше. Спасибо.
Было приятно работать с Татьяной. Моментальная оплата, четко поставленная задача. Рекомендую!

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Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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