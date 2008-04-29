Небольшая переделка баннера

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт22 заявки370 просмотров

Собственно задача:есть psd исходник баннера, необходимо из него сделать флеш баннер,то есть просто анимировать.

В вашем предложении:

1.ваша цена.

2.Ваше портфолио.

17 лет назад
d3rew
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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