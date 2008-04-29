Собственно задача:есть psd исходник баннера, необходимо из него сделать флеш баннер,то есть просто анимировать. В вашем предложении: 1.ваша цена. 2.Ваше портфолио.
Нужно сделать несколько баннеров
Nuzhen 4elovek kotorij smozhet sdelat neskolko professionalnih banerov raznih razmerov. v pervuju o4ered 120 wide x 150 pixels tall, a zatem eshe neskolko standartnih razmerov.
Baneri dolzhni bit sdelani ka4estvennimi, stilnimi i effektivnimi. Nuzhen 4elovek s opitom kotorij znaet kak ih lu4she delat.
Proshu pisat tolko ludam s opitam i primerami rabot. Tolko 4erez skype! Moj nik - pmemory. Mikrofon ne nuzhen budet, srazu svazhemsa obsudim i esli vse ok, pristupim. Sroki szhatie. Cena dogovornaja.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Баннеры22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен Flash. Сам только дизайнер поэтому, нужно анимировать шапку и баннер. Подробнее в прикрепленном файле. С меня подробный PSD со всеми слоями (даже стрелки часов вырезал) с вас цена сроки и ...Баннеры13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Качественный, анимиированный. 2 размера: 468 x 60 + растяжкаБаннеры13 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен красивый баннер для сайта "Стояние за Истину" - www.zaistinu.ru - на православную тематику. Сюжет предварительно обсуждается отдельно. Жду предложений на почтуБаннеры9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать простой flash-баннер – смена 5 фотографий с каким-либо эффектом. Фотографии уже есть, все подогнаны под один размер и предварительно обработаны. Срок исполнения – 2 дня. От вас цена и ссылки на портфолио.Завершен17 лет назад
- $20
Флеш Баннер Нужен Т3 представлю исполнителю давайте свой сылочки на работы Бюджет 20 wmz сроки 1 деньЗакрыт17 лет назад
- $20
Рекламирующих вот эту услугу - http://nsys.by/lanЗавершен17 лет назад
Необходимо создать 10-15 gif баннеров разных размеров. Тематика всех баннеров общая. Полная информация будет предоставлена разработчику, выигравшему тендер. Пожалуйста, в Вашем предложении указывайте сроки выполнения, ...Баннеры7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется изготовление баннеров. Не знаю сколько это сейчас стоит, жду цены от вас. Баннеры нужны по 3-4 штуки на проект. Всего проектов 4.Завершен17 лет назад
- $30
Требуется яркий анимированный GIF баннер для сайта поиска работы. Что-то навроде: требуются менеджеры по продажам? Обращайтесь к нам ну и проч. При успешной реализации - есть еще и другие заказы.Баннеры45 заявокЗакрыт17 лет назад