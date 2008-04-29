Нужно сделать несколько баннеров

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок403 просмотра

Nuzhen 4elovek kotorij smozhet sdelat neskolko professionalnih banerov raznih razmerov. v pervuju o4ered 120 wide x 150 pixels tall, a zatem eshe neskolko standartnih razmerov.

Baneri dolzhni bit sdelani ka4estvennimi, stilnimi i effektivnimi. Nuzhen 4elovek s opitom kotorij znaet kak ih lu4she delat.

Proshu pisat tolko ludam s opitam i primerami rabot. Tolko 4erez skype! Moj nik - pmemory. Mikrofon ne nuzhen budet, srazu svazhemsa obsudim i esli vse ok, pristupim. Sroki szhatie. Cena dogovornaja.

17 лет назад
pmemory
M Ruslans 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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