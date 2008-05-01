Нарисовать баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт30 заявок440 просмотров

Необходимо нарисовать флеш баннеры гиф

17 лет назад
am98
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

iLLuzor
Андрей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

iLLuzor
Андрей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простой баннер для форума

    $5

    Нужно сделать баннер для форума тематика которого кройка и шитье он пока практически пустой но можно посмотреть по адресу http://www.alterations-sewing.com/ Нужно чтобы был банер на все верхнее поле вместо vbuletin должен ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание баннеров для сайта

    $10

    Необходимо нарисовать 2 баннера с анимацией, размерами 468х60 и 100х100 для развлекательного медиапортала http://pq17.net Обязательным условием является наличие в баннерах названия сайта. Оптала 7 долларов за баннер 468х60 и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер 468х60

    Нужен баннер 468х60 для сайта http://www.megalion.su/ Cоответствующий требованиям: 1) RLE - http://www.rle.ru/help/bannerquality/ 2) LBE - http://members.lbe.ru/rules.html#L3 GIF или Flash - что лучше получится. Цель: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Небольшая переделка баннера

    $15

    Собственно задача:есть psd исходник баннера, необходимо из него сделать флеш баннер,то есть просто анимировать. В вашем предложении: 1.ваша цена. 2.Ваше портфолио.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Анимация шапки и баннера

    Нужен Flash. Сам только дизайнер поэтому, нужно анимировать шапку и баннер. Подробнее в прикрепленном файле. С меня подробный PSD со всеми слоями (даже стрелки часов вырезал) с вас цена сроки и ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер 468х60, flash, gif

    Нужен красивый баннер для сайта "Стояние за Истину" - www.zaistinu.ru - на православную тематику. Сюжет предварительно обсуждается отдельно. Жду предложений на почту

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад