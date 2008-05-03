Создание баннеров для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки138 просмотров

Необходимо нарисовать 2 баннера с анимацией, размерами 468х60 и 100х100 для развлекательного медиапортала http://pq17.net

Обязательным условием является наличие в баннерах названия сайта.

Оптала 7 долларов за баннер 468х60 и 3 доллара за 100х100.

Выслущаю и рассмотрю ваши предложения по Icq 295-264-164

17 лет назад
haxid
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

HeLLL
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно выполнил порученную работу.
Круто поработали!

Заявки фрилансеров

HeLLL
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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