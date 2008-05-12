Баннер 468х60

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Завершен5 заявок471 просмотр

Нужен баннер 468х60 для сайта http://www.megalion.su/

Cоответствующий требованиям:

1) RLE - http://www.rle.ru/help/bannerquality/

2) LBE - http://members.lbe.ru/rules.html#L3

GIF или Flash - что лучше получится.

Цель: Привлечение целевой аудитории - предпринимателей, заинтересованных в создании коммерческих сайтов, но не знающих, как к этому подступиться.

Сектор веб-разработок высоко конкурентен, так что нужно особенно подчеркнуть отличие рекламируемого ресурса от предложений веб-студий.

По цене позиция такая: Нужно качественное, креативное решение за разумную цену.

Оценивать предложения, прежде всего, буду по описаниям того, что предлагается изобразить на баннере. (Не бойтесь, у меня идеи у самого есть - рисовать не умею, а то бы и сайт изрисовал весь :)

17 лет назад
Megalion
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
17 лет назад
$40
2 дня
Работу выполнил честно. Результат соответствует моим ожиданиям. Учел множество моих уточнений в ходе работы.
Ответсвтенный и понимающий заказчик - точно знает что хочет, комментирует только по делу и предлагает попроавки исключительно уместные. В процессе работы не возникло никаких непоняток, в том числе и с оплатой, рекомендую.

Заявки фрилансеров

ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
17 лет назад

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