Нужен баннер 468х60 для сайта http://www.megalion.su/

Cоответствующий требованиям:

1) RLE - http://www.rle.ru/help/bannerquality/

2) LBE - http://members.lbe.ru/rules.html#L3

GIF или Flash - что лучше получится.

Цель: Привлечение целевой аудитории - предпринимателей, заинтересованных в создании коммерческих сайтов, но не знающих, как к этому подступиться.

Сектор веб-разработок высоко конкурентен, так что нужно особенно подчеркнуть отличие рекламируемого ресурса от предложений веб-студий.

По цене позиция такая: Нужно качественное, креативное решение за разумную цену.

Оценивать предложения, прежде всего, буду по описаниям того, что предлагается изобразить на баннере. (Не бойтесь, у меня идеи у самого есть - рисовать не умею, а то бы и сайт изрисовал весь :)