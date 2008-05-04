Простой баннер для форума

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок402 просмотра

Нужно сделать баннер для форума тематика которого кройка и шитье он пока практически пустой но можно посмотреть по адресу http://www.alterations-sewing.com/

Нужно чтобы был банер на все верхнее поле вместо vbuletin должен быть баннер.

(нитки, иголки, ножницы, швейная машинка, лекала, любая комбинация соответствующая тематике сайта)

Анимация не нужна.

По ширине чтобы был на ширину широкоформатного экрана, возможно с размытыми краями или преходящими в полупрозрачность - для пользователей с различным разрешения экрана...

Просьба всех кто хочет принять участие сделать шапку форума в уменьшенном виде и прислать в личку линк на баннер - после оплаты с вас банер в нужных нам пропорциях. вот как сделала Гнаткова Ольга (gnatkova) http://weblancer.net/users/gnatkova/portfolio/300380.html#item

победитель будет выбран сегодня к вечеру. оплата webmoney.

HTML
17 лет назад
Niksky
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$5
Сделал работу качественно, креативно и быстро - в течении пары часов. Результат можете посмотреть в портфолио исполнителя. http://www.weblancer.net/users/apelab/portfolio/300687.html#item
Очень понравилась идея проекта, Николай хорошо поставил задачу - поэтому результат созрел мгновенно. Спасибо Николаю за творческое общение - готов и дальше продолжить сотрудничество. Всем рекомендую - оплата мгновенная,ТЗ очень доходчивое.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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