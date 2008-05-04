Простой баннер для форума

Нужно сделать баннер для форума тематика которого кройка и шитье он пока практически пустой но можно посмотреть по адресу http://www.alterations-sewing.com/

Нужно чтобы был банер на все верхнее поле вместо vbuletin должен быть баннер.

(нитки, иголки, ножницы, швейная машинка, лекала, любая комбинация соответствующая тематике сайта)

Анимация не нужна.

По ширине чтобы был на ширину широкоформатного экрана, возможно с размытыми краями или преходящими в полупрозрачность - для пользователей с различным разрешения экрана...

Просьба всех кто хочет принять участие сделать шапку форума в уменьшенном виде и прислать в личку линк на баннер - после оплаты с вас банер в нужных нам пропорциях. вот как сделала Гнаткова Ольга (gnatkova) http://weblancer.net/users/gnatkova/portfolio/300380.html#item

победитель будет выбран сегодня к вечеру. оплата webmoney.