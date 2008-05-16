Три баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен35 заявок524 просмотра

Добрвый день!

Нужно сделать три баннера

1. Баннер «Kress».

На логотип с сайта http://www.kress-tools.com/ наложить болгарку с правой части сайта. На баннере должны всплывать такая надписи «80 лет мы производим профессиональный инструмент на заводах в Германии и Швейцарии».

2. Баннер «Solo».

На фоне логотипа с сайта http://www.idiama.ru/ появляется фраза «бензопилы, газонокосилки, культиваторы, опрыскиватели, кусторезы из Германии» и потом следующая фраза «60 лет инновационных технологий в производстве!»

3. Баннер «Gross Power»

На фоне логотипа бензостанции с молнией появляется надпись “Уникальная услуга!: приобретая электростанцию Gross Power, не нужно ехать в сервис, если станция не заведётся! –“ и след фраза “ мастер из сервисного центра сам приедет к Вам и в случае необходимости заберёт станцию в ремонт (в пределах Москвы)!!!»

Ещё нужно «оживить» молнию на электростанции.

Общее пожелание: Исполнитель должен иметь хороший вкус. Чтобы баннеры более-менее вписывались в дизайн сайта dominstrumenta.ru и не были крикливыми, чтобы не очень отвлекали от покупок.

17 лет назад
kirill_03
Кирилл 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sipa
59 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
Приятно было поработать! У человека отличный вкус и проффесиональный подход к делу. Сначала я получил баннеры (не готовые к использованию),посмотрел,внёс изменения. После оплаты, получил готовый продукт. Очень удобно,рекомендую!
Человек слова, пообещал-сделал. Оплата без задержек. Всегда есть возможность договориться. Одним словом идеальный заказчик. Будем рады дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

sipa
59 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад

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