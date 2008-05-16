Нужны графические баннеры 468х60 (flash, jpg или gif ), 100x100 (jpg или gif) и 120x60 (jpg или gif) для сайта http://voip-reseller.ru Баннеры должны соответствовать требованиям к баннерам в сети RLE ...
Три баннера
Добрвый день!
Нужно сделать три баннера
1. Баннер «Kress».
На логотип с сайта http://www.kress-tools.com/ наложить болгарку с правой части сайта. На баннере должны всплывать такая надписи «80 лет мы производим профессиональный инструмент на заводах в Германии и Швейцарии».
2. Баннер «Solo».
На фоне логотипа с сайта http://www.idiama.ru/ появляется фраза «бензопилы, газонокосилки, культиваторы, опрыскиватели, кусторезы из Германии» и потом следующая фраза «60 лет инновационных технологий в производстве!»
3. Баннер «Gross Power»
На фоне логотипа бензостанции с молнией появляется надпись “Уникальная услуга!: приобретая электростанцию Gross Power, не нужно ехать в сервис, если станция не заведётся! –“ и след фраза “ мастер из сервисного центра сам приедет к Вам и в случае необходимости заберёт станцию в ремонт (в пределах Москвы)!!!»
Ещё нужно «оживить» молнию на электростанции.
Общее пожелание: Исполнитель должен иметь хороший вкус. Чтобы баннеры более-менее вписывались в дизайн сайта dominstrumenta.ru и не были крикливыми, чтобы не очень отвлекали от покупок.
Выбранный исполнитель
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