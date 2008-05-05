Нужен простой баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен22 заявки242 просмотра

Нужно сделать простой баннер. Пару действий для тех, кто разбирается.

17 лет назад
forumsozdat
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

alarm
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Александр сделал всё точно по техническому заданию и точно в срок. Прислал два варианта баннеров, чем приятно меня удивил (нужен был один). С Александром приятно иметь дело. Рекомендую.
Хороший заказчик, очень точно сформулировал требования. Приятно работать

Заявки фрилансеров

alarm
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны кнопки-баннеры для ссылок с главной страницы

    $100

    Дизайнерам: День добрый! Нужны кнопки-банеры для ссылок с главной страницы на разделы сайта. Самые обычные картинки с символами разделов. Всего 7...10 кнопок, стандартная цена 200р/шт. Тематика - звуковое и световое оборудование ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 2 баннера 468-60

    $20

    Требуется два баннера для потенциальных продавцов имущества www.tender.by. Суть в возможности избавиться от устаревших производственных станков, компьютеров, ненужной мебели, запасов запчастей и пр. Подробнее - написано в шапке самого сайта. В ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Flash баннер 2 шт. срочно

    Необходимо изготовить 2 однотипных баннера на флэш 728×90 и 240×350. Закончить срочно - до 20.00, 4.05.08. Бюджет оцените сами Подробнее во вложенном файле (полное описание передам выбранному исполнителю)

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Простой баннер для форума

    $5

    Нужно сделать баннер для форума тематика которого кройка и шитье он пока практически пустой но можно посмотреть по адресу http://www.alterations-sewing.com/ Нужно чтобы был банер на все верхнее поле вместо vbuletin должен ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание баннеров для сайта

    $10

    Необходимо нарисовать 2 баннера с анимацией, размерами 468х60 и 100х100 для развлекательного медиапортала http://pq17.net Обязательным условием является наличие в баннерах названия сайта. Оптала 7 долларов за баннер 468х60 и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер 468х60

    Нужен баннер 468х60 для сайта http://www.megalion.su/ Cоответствующий требованиям: 1) RLE - http://www.rle.ru/help/bannerquality/ 2) LBE - http://members.lbe.ru/rules.html#L3 GIF или Flash - что лучше получится. Цель: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад