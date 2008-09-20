ТЗ: Нужна флешка, размер: ширина 183,высота 160. Её нужно будет подстроить по содержанию к цветовой палитре сайта.#728FC9 код цвета. Все подробности только исполнителю через приват. В предложении указывайте вашу цену.
Баннеры для сайта voip-reseller (конкурс)
Нужны графические баннеры 468х60 (flash, jpg или gif ), 100x100 (jpg или gif) и 120x60 (jpg или gif)
для сайта http://voip-reseller.ru
Баннеры должны соответствовать требованиям к баннерам в сети RLE - http://www.rle.ru/help/bannerquality/
ТЗ нет. К контенту баннера не предъявляются сформулированные требования кроме того, что этот баннер, размещенный на стороннем ресурсе, должен побудить сёрфера перейти по баннеру на рекламируемый сайт.
Оплачиваются только работы победителей конкурса. Участие в конкурсе - не оплачивается.
NB: Уважаемые фрилансеры! В своих предложениях на участие в конкурсе, пожалуйста, обязательно заполняйте поля суммы и срока исполнения - без этого система не позволяет принять предложение.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно сделать простой баннер. Пару действий для тех, кто разбирается.Завершен17 лет назад
Баннер размером 728*90 вес 35кб, и ресайз на 600*90 вес 25кб. Требования: - правильно подобранные шрифты, размер, цвета - стильный дизайн Обязательно сразу указывайте стоимость ...Баннеры8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Дизайнерам: День добрый! Нужны кнопки-банеры для ссылок с главной страницы на разделы сайта. Самые обычные картинки с символами разделов. Всего 7...10 кнопок, стандартная цена 200р/шт. Тематика - звуковое и световое оборудование ...Баннеры20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Требуется два баннера для потенциальных продавцов имущества www.tender.by. Суть в возможности избавиться от устаревших производственных станков, компьютеров, ненужной мебели, запасов запчастей и пр. Подробнее - написано в шапке самого сайта. В ...Завершен17 лет назад
Необходимо изготовить 2 однотипных баннера на флэш 728×90 и 240×350. Закончить срочно - до 20.00, 4.05.08. Бюджет оцените сами Подробнее во вложенном файле (полное описание передам выбранному исполнителю)Завершен17 лет назад
Необходимо нарисовать флеш баннеры гифЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно сделать баннер для форума тематика которого кройка и шитье он пока практически пустой но можно посмотреть по адресу http://www.alterations-sewing.com/ Нужно чтобы был банер на все верхнее поле вместо vbuletin должен ...Завершен17 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать 2 баннера с анимацией, размерами 468х60 и 100х100 для развлекательного медиапортала http://pq17.net Обязательным условием является наличие в баннерах названия сайта. Оптала 7 долларов за баннер 468х60 и ...Завершен17 лет назад
- $3
Нужна кнопка 88x31 на сайтЗавершен17 лет назад