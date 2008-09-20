Баннеры для сайта voip-reseller (конкурс)

# 1 — $

Нужны графические баннеры 468х60 (flash, jpg или gif ), 100x100 (jpg или gif) и 120x60 (jpg или gif)

для сайта http://voip-reseller.ru

Баннеры должны соответствовать требованиям к баннерам в сети RLE - http://www.rle.ru/help/bannerquality/

ТЗ нет. К контенту баннера не предъявляются сформулированные требования кроме того, что этот баннер, размещенный на стороннем ресурсе, должен побудить сёрфера перейти по баннеру на рекламируемый сайт.

Оплачиваются только работы победителей конкурса. Участие в конкурсе - не оплачивается.

NB: Уважаемые фрилансеры! В своих предложениях на участие в конкурсе, пожалуйста, обязательно заполняйте поля суммы и срока исполнения - без этого система не позволяет принять предложение.