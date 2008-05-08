Создание баннера 468*60

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен27 заявок444 просмотра

Для рекламы сайта в профиле. Мотив - по идее исполнителя. Желательно видеть эскизы.

17 лет назад
Smolin
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$50
2 дня
Все сделано отлично, спасибо.
Продолжаю сотрудничество с этим Заказчиком. Задание формулировано подробно, общение в процессе работы быстрое, по делу, без придирок. И оплата достойная.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад

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