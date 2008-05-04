Баннер-растяжка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок249 просмотров

Основное поле 1024*60, остальное по бокам заполняется фоном если позволяет разрешение экрана пользователя.

На баннере будет 1 фраза, + номер телефона

Нужно подобрать хороший фон, нормальный шрифт и размер.

Номер телефона статично отображается, фраза появляется с каким нибудь эффектом.

Срок изготовления в течение дня.

Стоимость до 10 у.е.

17 лет назад
Invest777
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад
$10
1 день
ТОП-10
Баннеры

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад
ТОП-10
Баннеры

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