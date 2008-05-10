2 флеш баннера

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Завершен6 заявок175 просмотров

2 флеш баннера в срочном порядке

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

shaida
Шайда 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Сразу откликнулся, на удивление быстро понял суть заказа. Сделал на отлично, попутно предложив дополнительные улучшения которые и были приняты. понравился его стиль работы!
Работал с человеком - на редкость понимающий. ТЗ составляет понятное, в отличие от некоторых :) Вовремя оплатил. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

shaida
Шайда 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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