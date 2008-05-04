Нужны графические баннеры 468х60 (flash, jpg или gif ), 100x100 (jpg или gif) и 120x60 (jpg или gif) для сайта http://voip-reseller.ru Баннеры должны соответствовать требованиям к баннерам в сети RLE ...
Требуется баннер 150 х 75 Gif
Мне нужен баннер 150 х 75 Gif . Срок - 8.05.08 к 15-00. Тема - проведение тренингов.
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