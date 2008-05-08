Есть идея, необходима её реализация. Основные элементы баннера: космос солнечная система планета земля всё должно быть хорошего качеста
Баннер gif - 150x300
Требуется анимированный баннер для проекта: 1.44mb.ru.
Нужно что-то профессиональное и солидное, а что будет изображено - это вам виднее.
Но хотелось бы, чтобы он еще был и довольно кликабельный.
Выслушаю ваши предложения по срокам и цене.
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