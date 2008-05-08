Баннер gif - 150x300

Требуется анимированный баннер для проекта: 1.44mb.ru.

Нужно что-то профессиональное и солидное, а что будет изображено - это вам виднее.

Но хотелось бы, чтобы он еще был и довольно кликабельный.

Выслушаю ваши предложения по срокам и цене.