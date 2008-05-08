Баннер gif - 150x300

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Завершен10 заявок263 просмотра

Требуется анимированный баннер для проекта: 1.44mb.ru.

Нужно что-то профессиональное и солидное, а что будет изображено - это вам виднее.

Но хотелось бы, чтобы он еще был и довольно кликабельный.

Выслушаю ваши предложения по срокам и цене.

17 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва

Выбранный исполнитель

mysterniak
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
$20
Работа выполнена качественно и очень быстро - всего за 1 час.
.. всем советую заказчика .. оплата работы вовремя .. представил четкое ТЗ .. приятно иметь дело с хорошими людьми, буду рад дальнейшему сотрудничеству :)

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mysterniak
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад

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