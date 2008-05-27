Баннер 468х60

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Завершен18 заявок276 просмотров

Необходимо сделать баннер 468 х60. (до 20 кб) тема: Бесплатный тест-драйв CRM-системы: оценить за 60 дней.

17 лет назад
s228
45 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$20
1 день
Самое главное Денис вникнул в поставленную задачу и предложил классное решение, чем я очень доволен. По срокам сделал быстрее чем обещал. Рекомендую с такими людьми приятно работать.
С такими заказчиками как Игорь приятно работать! Четко поставил задачу - поэтому работа была выполнена быстро. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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