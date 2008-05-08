Срочное изготовление 2-х баннеров

Очень понравилась работа с этим специалистом. Все быстро и без всяких заморочек, типа - сначала деньги, а потом баннеры. Тех. задание очень сразу воспринимается и все замечания моментально исправляются. Четко, профессионально и красиво! Отличный исполнитель!