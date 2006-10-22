Black_Hawk

Андрей Попов Black_Hawk

 
31 годРоссия/Новоуральск
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

- Дизайн сайтов;

- Создане баннеров;

- Создание Flash-анимации.

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужна карта Москвы, Владимир, и Иваново
Андрей сделал все как надо, учел все пожелания, вобщем сделано быстро и без проблем. Хорошее качество за адекватную сумму.
Очень доволен работой с Александром. Он ясно и понятно говорит, что нужно сделать, быстро реагирует на сообщения и моментально производит оплату. Рекомендую!
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compunetica
Алексей 
53 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Срочное изготовление 2-х баннеров
Очень понравилась работа с этим специалистом. Все быстро и без всяких заморочек, типа - сначала деньги, а потом баннеры. Тех. задание очень сразу воспринимается и все замечания моментально исправляются. Четко, профессионально и красиво! Отличный исполнитель!
Очень доволен работой с этим заказчиком. Он четко формулирует задачи, быстро отвечает на письма, своевременно производит оплату.
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alex5237
Гость 
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов
$30
10 баллов
17 лет назад
Изготовить баннеры.
Все было сделано очень хорошо. Доволен работой с этим фрилансером.
Очень доволен работой с этим человеком. Он четко формулирует задачи, отвечает быстро на все письма, моментально производит оплату. И не было никаких отступлений от первоначальной договоренности. В общем, это серьезный и добросовестный заказчик.
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