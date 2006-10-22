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- Баннер про электроудочку341 просмотр
- Баннер для "tender.by" 468*60 #1396 просмотров
- Баннер для "tender.by" 468*60 #2348 просмотров
- Баннера для "partnermail.ru" 468*60442 просмотра
- Баннер для "Фотодамп" 240*400525 просмотров
- Баннер для "Фотодамп" 468*60576 просмотров
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Андрей сделал все как надо, учел все пожелания, вобщем сделано быстро и без проблем. Хорошее качество за адекватную сумму.
Ответный отзыв
Очень доволен работой с Александром. Он ясно и понятно говорит, что нужно сделать, быстро реагирует на сообщения и моментально производит оплату. Рекомендую!
$20
10 баллов
16 лет назад
Очень понравилась работа с этим специалистом. Все быстро и без всяких заморочек, типа - сначала деньги, а потом баннеры. Тех. задание очень сразу воспринимается и все замечания моментально исправляются. Четко, профессионально и красиво! Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Очень доволен работой с этим заказчиком. Он четко формулирует задачи, быстро отвечает на письма, своевременно производит оплату.
$30
10 баллов
17 лет назад
Все было сделано очень хорошо. Доволен работой с этим фрилансером.
Ответный отзыв
Очень доволен работой с этим человеком. Он четко формулирует задачи, отвечает быстро на все письма, моментально производит оплату. И не было никаких отступлений от первоначальной договоренности. В общем, это серьезный и добросовестный заказчик.