Необходим рекламный баннер 468х60

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок268 просмотров

Необходим рекламный баннер 468х60 для магазина "Коросу"

Тематика магазина: продажа видео-печатной продукции для людей интересующихся единоборствами и боевыми искусствами. По данной теме должен быть сделан и баннер.

Ограничения: размер 468х60, максимальный вес файла 20Кб.

Оплата webmoney либо яндекс.деньги

Сайт: korosu.ru

17 лет назад
Korosu
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Очень доволен исполнителем! При заказе были даны общие черты чего я ожидаю от баннера. В течение суток было выполнено 4 баннера. Выбрав понравившийся, попросил внести изменения которые были выполнены мгновенно и точно.
Приятный в общении человек. Все четко объяснил. Без особых проблем расчитался. Рекомендую!
BannerDesign
Баннеров 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший человек!

Заявки фрилансеров

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
BannerDesign
Баннеров 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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