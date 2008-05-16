Флеш баннер

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок231 просмотр

Флеш Баннер 30 wmz т3 в приложение от вас жду ваши работы и сроки

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$30
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
На редкость хороший заказчик. Когда с ним не заговори, вегда кажется, что бросаент все дела и сосредотачивается на нашем общении. Готов подробно объяснять каждую непонятную вещь в ТЗ, терпим к творческим поискам. Очень прияно работать!

Заявки фрилансеров

fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуются баннеры христианскому проекту

    Христианскому порталу требуется два баннера. 1-ый.468*60 gif анимация 2-ой 200*100 флешь анимация. Все баннеры должны быть яркими красочными выдиляющими среди котологов. Нравиться баннеры такого характера. Жду придложения сроки и цены.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер gif - 150x300

    Требуется анимированный баннер для проекта: 1.44mb.ru. Нужно что-то профессиональное и солидное, а что будет изображено - это вам виднее. Но хотелось бы, чтобы он еще был и довольно кликабельный. Выслушаю ваши предложения ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Flash-баннер

    $20

    Есть идея, необходима её реализация. Основные элементы баннера: космос солнечная система планета земля всё должно быть хорошего качеста

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер 468х60

    Необходимо сделать баннер 468 х60. (до 20 кб) тема: Бесплатный тест-драйв CRM-системы: оценить за 60 дней.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад