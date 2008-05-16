Христианскому порталу требуется два баннера. 1-ый.468*60 gif анимация 2-ой 200*100 флешь анимация. Все баннеры должны быть яркими красочными выдиляющими среди котологов. Нравиться баннеры такого характера. Жду придложения сроки и цены.
Флеш баннер
Флеш Баннер 30 wmz т3 в приложение от вас жду ваши работы и сроки
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужен баннер вобщем не сложный. Но нужно сделать быстро.Размер баннера 468х60Завершен17 лет назад
Требуется анимированный баннер для проекта: 1.44mb.ru. Нужно что-то профессиональное и солидное, а что будет изображено - это вам виднее. Но хотелось бы, чтобы он еще был и довольно кликабельный. Выслушаю ваши предложения ...Завершен17 лет назад
- $20
Есть идея, необходима её реализация. Основные элементы баннера: космос солнечная система планета земля всё должно быть хорошего качестаЗавершен17 лет назад
Необходимо сделать баннер 200х200Завершен17 лет назад
Необходимо сделать баннер 468 х60Закрыт17 лет назад
Банеры должны быть притягательными жду предложений на почту либо онлайн в ICQБаннеры14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать баннер 468 х60. (до 20 кб) тема: Бесплатный тест-драйв CRM-системы: оценить за 60 дней.Завершен17 лет назад
- $20
Один 468-60, второй 120-240 в формате gif Для www.tender.byЗавершен17 лет назад
Сделать 4 банера для интернет-магазина.Приватный проект для mini-studio.Завершен17 лет назад