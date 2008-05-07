Требуются баннеры христианскому проекту

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Закрыт25 заявок576 просмотров

Христианскому порталу требуется два баннера.

1-ый.468*60 gif анимация

2-ой 200*100 флешь анимация.

Все баннеры должны быть яркими красочными выдиляющими среди котологов.

Нравиться баннеры такого характера.

Жду придложения сроки и цены.

17 лет назад
evangelie
Гость 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Anton_N
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Anton_N
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
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