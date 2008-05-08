Флеш Баннер т3 в прилжение Бюджет 40 wmz сроки ваши
Баннер
Размер 600*90, до 25 кб.
Требования:
- правильно подобранные шрифты, размер, цвета
- стильный дизайн
Обязательно сразу указывайте стоимость изготовления, предложения без стоимости НЕ рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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