Баннер

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Закрыт37 заявок404 просмотра

Размер 600*90, до 25 кб.

Требования:

- правильно подобранные шрифты, размер, цвета

- стильный дизайн

Обязательно сразу указывайте стоимость изготовления, предложения без стоимости НЕ рассматриваются.

17 лет назад
Invest777
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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