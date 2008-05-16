Увеличить ширину флэш баннера с сохранением пропор

Необходимо из ширины 400 сделать 700 есть исходник (fla)

в перспективе работа на постоянной основе... (создание флэш баннеров для крупнейших региональных компаний) но для этого нужно портфолио

данное задание не оплачивается... кто согласен сделать за отзыв... стучитесь в аську 74373133