Нужно нарисовать банеры 2 хостинг проектов подробности в асю 504376
Нужно сделать 2 баннера
Нужно сделать 2 баннера размером 225х150. Тематика - финансы, форекс, биржи. Нужен или флеш или анимированный гиф. Тексты я даю, от вас только сам дизайн.
Я сам умею рисовать простые баннеры, как анимированные так и нет. Но тут требуется именно хорошее исполнение, чем я к сожалению похвастаться не могу.
Требования:
- "вебдванольность" дизайна баннеров
- "живой", но не вызывающий цвет
- сочетание с цветовой гаммой сайта
- четкий и красивый дизайн
- маленький вес баннеров
Также, после сотрудничества с баннерами хотелось бы "оживить" сайт дополнительными элементами дизайна, сейчас он похож на аскетичный сайт :).
План сотрудничества:
- пишите в личку с ссылкой на ваше портфолио с примерной ценой, сроками исполнения, примерным весом баннера
- выбираю из первых обратившихся человека и работаем с ним
- даю урл сайта и слова для баннеров
- если не нравится сам дизайн - обращаюсь к другому.
- после выполнения баннеров - оплата вмз или вмр на выбор, без всяких задержек.
Прошу экономить свое и мое время и писать только тем, кто действительно умеет хорошо рисовать баннеры (печальный опыт на данном сайте уже был, когда после дня ожидания и траты нервов и терпения пришлось обратиться к другому человеку). Желательно сделать все сегодня...
Выбранный исполнитель
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