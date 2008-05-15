Нужно сделать 2 баннера размером 225х150. Тематика - финансы, форекс, биржи. Нужен или флеш или анимированный гиф. Тексты я даю, от вас только сам дизайн.

Я сам умею рисовать простые баннеры, как анимированные так и нет. Но тут требуется именно хорошее исполнение, чем я к сожалению похвастаться не могу.

Требования:

- "вебдванольность" дизайна баннеров

- "живой", но не вызывающий цвет

- сочетание с цветовой гаммой сайта

- четкий и красивый дизайн

- маленький вес баннеров

Также, после сотрудничества с баннерами хотелось бы "оживить" сайт дополнительными элементами дизайна, сейчас он похож на аскетичный сайт :).

План сотрудничества:

- пишите в личку с ссылкой на ваше портфолио с примерной ценой, сроками исполнения, примерным весом баннера

- выбираю из первых обратившихся человека и работаем с ним

- даю урл сайта и слова для баннеров

- если не нравится сам дизайн - обращаюсь к другому.

- после выполнения баннеров - оплата вмз или вмр на выбор, без всяких задержек.

Прошу экономить свое и мое время и писать только тем, кто действительно умеет хорошо рисовать баннеры (печальный опыт на данном сайте уже был, когда после дня ожидания и траты нервов и терпения пришлось обратиться к другому человеку). Желательно сделать все сегодня...