Добрый день всем желающим участвовать в конкурсе. Условия: победитель получит 30$ за каждый баннер, оплата по WebMoney. Возможно, мы выкупим и большее количество баннеров, если работы будут достойные. ...
Баннер html
Надо придумать дизайн и сделать html блок высотой 290 ширмна 600
пикселей. на нём будет заголовок, 4 фото, немного текста. Будет использоваться вкачестве баннера. Оставьте координаты. Работа срочная.
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