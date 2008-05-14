Баннер для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок291 просмотр

Требуется флэш баннер. В баннере будет переменная которая зависит от IP пользователя. Т.е. для разных пользователей разный последний кадр. Имеется программист который поможет если потребуется с программной частью (в flash он не разбирается). Только для фрилансера с хорошим портфолио. Оставляйте ваши предложения.

17 лет назад
620312
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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