Баннер для сайта

Требуется флэш баннер. В баннере будет переменная которая зависит от IP пользователя. Т.е. для разных пользователей разный последний кадр. Имеется программист который поможет если потребуется с программной частью (в flash он не разбирается). Только для фрилансера с хорошим портфолио. Оставляйте ваши предложения.