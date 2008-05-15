Для сайта http://www.vniiprim.ru/ нужен баннер. В шапке, справа от названия организации нужен яркий и манящий баннер с текстом "Еженедельные отраслевые обзоры СМИ" ссылка будет вести на страницу http://www.vniiprim.ru/shop/
Нужны яркие баннеры разных форматов
Нужны ЯРКИЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНО креативные баннеры разных форматов:
468х60; 200х240; 500х170; 120х600; 600х200; 120х240; 240х400:
- статичные - JPG;
- динамичные (анимированные) - GIF; (ну может 1-2 шт. Flash)
Тематика (основная):
1. Молодежно/прикольная, местами жесткий юмор ;)
2. Стильная, (касаемо одежды, аксессуаров и т.п.).
3. В музыкально/DJ-ском стиле.
Желательно, чтобы исполнителю были интересны и близки "по Духу", указанные выше, темы. Так просто приятнее работать и "на выходе" получается гораздо креативней и интересней. ;)
Самое важное требование к дизайну - яркость и оригинальность/креативность.
И вот ещё, что.
Конечно, у меня есть некоторые идеи и материал в принципе есть, но всё-же от вас, как от исполнителей буду ждать предложений по дизайну и варианты сюжета и т.п.
Оплата Web Money.
От Вас хотелось бы услышать цены, сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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