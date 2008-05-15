Нужны яркие баннеры разных форматов

Нужны ЯРКИЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНО креативные баннеры разных форматов:

468х60; 200х240; 500х170; 120х600; 600х200; 120х240; 240х400:

- статичные - JPG;

- динамичные (анимированные) - GIF; (ну может 1-2 шт. Flash)

Тематика (основная):

1. Молодежно/прикольная, местами жесткий юмор ;)

2. Стильная, (касаемо одежды, аксессуаров и т.п.).

3. В музыкально/DJ-ском стиле.

Желательно, чтобы исполнителю были интересны и близки "по Духу", указанные выше, темы. Так просто приятнее работать и "на выходе" получается гораздо креативней и интересней. ;)

Самое важное требование к дизайну - яркость и оригинальность/креативность.

И вот ещё, что.

Конечно, у меня есть некоторые идеи и материал в принципе есть, но всё-же от вас, как от исполнителей буду ждать предложений по дизайну и варианты сюжета и т.п.

Оплата Web Money.

От Вас хотелось бы услышать цены, сроки.