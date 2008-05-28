Нужно сделать кликабельный баннер 468 х 60 728х90 100х100 120х60 160х60
Flash баннер 125х600
Для сайта MMO-тематики (World of Warcraft, продажа виртуальных валют) требуется Flash баннер 125х600.
Пожалуйста пишите сроки и цену. Буду признателен за ссылку на портфолио.
Оплата WebMoney, PayPal.
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