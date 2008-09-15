Для сайта http://www.vniiprim.ru/ нужен баннер. В шапке, справа от названия организации нужен яркий и манящий баннер с текстом "Еженедельные отраслевые обзоры СМИ" ссылка будет вести на страницу http://www.vniiprim.ru/shop/
Необходимо создать серию из пяти флэш-баннеров
Тема баннеров - концерт, есть афиша в слоях, форматы
1. 728x90 до 25 Кб
2. 240х120 до 15 Кб
3. 728х90 до 25
4. 240х400 до 25
5. 240х90 до 20
жду портфолио и предложения, работа довольно срочная
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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