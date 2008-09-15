Необходимо создать серию из пяти флэш-баннеров

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен23 заявки268 просмотров

Тема баннеров - концерт, есть афиша в слоях, форматы

1. 728x90 до 25 Кб

2. 240х120 до 15 Кб

3. 728х90 до 25

4. 240х400 до 25

5. 240х90 до 20

жду портфолио и предложения, работа довольно срочная

17 лет назад
Geptil6
Никита 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$125
Делает быстро и качественно. Очень жестко соблюдает установленные заказчиком сроки, цена всегда объективна. Заказывал уже несколько раз - без нареканий. Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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