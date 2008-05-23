Два баннера для сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок209 просмотров

Требуется создать 2 уникальных баннера для сайта http://comedy-fan.ru

Тематика Комеди Клаб, Наша Russia и юмор.

размер: 120*240 и 468*60

Жду Ваших идей картинки (они нужны для рекламы на других сайтах, поэтому должны быть яркими и запоминающимися, это основные условия).

Оплата: 5$ с помощью Web Money

P.S. Тут бываю редко, поэтому на ICQ: 302-366-554

17 лет назад
mar00n
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

VELES92
Филипп 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$5
Выполнил работу быстро и, на мой взгляд, качественно. Меня все устроило с первого раза. Понимаю, что бюджет я предлагал не большой и не ожидал, что найдутся смельчаки. Благодарю за сотрудничество.
Заказывал у меня баннеры для сайта. Благодарю за сотрудничество. Обращайтесь ещё

Заявки фрилансеров

VELES92
Филипп 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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