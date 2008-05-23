Нужен Flash banner Размер до 35 Кб. Если не получится уложится, то до 50 Кб.

Пишите бюджеты и сроки.

Ширина 468 px

Высота 60 px

Все предложения пишите сюда.

Тема баннера - заработок в интернете, доступный каждому. Нужен красивый зазывной баннер, который привлек бы любой трафик.

Отредактировал проект - просьба стучить в ICQ 401-645-962 там мой партнер который будет выбирать исполнителя по портфолио.