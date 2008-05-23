Нужен Flash banner

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт38 заявок541 просмотр

Нужен Flash banner Размер до 35 Кб. Если не получится уложится, то до 50 Кб.

Пишите бюджеты и сроки.

Ширина 468 px

Высота 60 px

Все предложения пишите сюда.

Тема баннера - заработок в интернете, доступный каждому. Нужен красивый зазывной баннер, который привлек бы любой трафик.

Отредактировал проект - просьба стучить в ICQ 401-645-962 там мой партнер который будет выбирать исполнителя по портфолио.

17 лет назад
spherebank
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

RADog
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

RADog
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
17 лет назад

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