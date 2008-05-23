Здравствуйте! Предлагаю Вам сделать не очень большой флеш-баннер на наш сайт totdom.com Требуемые профессиональные навыки – умение работать с векторной графикой (без растра почти, поэтому этот навык – самый ...
Нужен Flash banner
Нужен Flash banner Размер до 35 Кб. Если не получится уложится, то до 50 Кб.
Пишите бюджеты и сроки.
Ширина 468 px
Высота 60 px
Все предложения пишите сюда.
Тема баннера - заработок в интернете, доступный каждому. Нужен красивый зазывной баннер, который привлек бы любой трафик.
Отредактировал проект - просьба стучить в ICQ 401-645-962 там мой партнер который будет выбирать исполнителя по портфолио.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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