Здравствуйте!

Предлагаю Вам сделать не очень большой флеш-баннер на наш сайт totdom.com

Требуемые профессиональные навыки – умение работать с векторной графикой (без растра почти, поэтому этот навык – самый важный), умение программировать на уровне кнопок перехода по сценам.

Ролик создается не для рекламы на других сайтах, а для рассказа нашим посетителям о наших же преимуществах.

Всё подробное тз – в приложенном файле. Обращаю ваше внимание – сроки будут иметь значение. Обязательно указывайте то время, за которое вы готовы выполнить проект.

Ждем предложений с обязательным указанием портфолио по векторным банерам, времени исполнения и, конечно, цене за весь проект.

Спасибо!