Требуется сделать три флеш-банера

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Закрыт24 заявки267 просмотров

Требуется сделать три флеш-банера с оригинальным дизайном по три картинки в каждом

1. 980*90 - реклама пылесоса Pro-Aqua

2. 100*100 - соковыжималка BEEM

3. 100*100 - чайник с заварником электирческий

17 лет назад
Georg77
63 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
17 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
17 лет назад

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