Необходимы два баннера Flash и GIF для проекта http://pclinks.ru/ 468х60рх и gif кнопка 88х31. В баннерах использование логотипа обязательно. Сценарий на усмотрение дизайнера. Все вопросы и пожелания в асю: 451699555
Требуется сделать три флеш-банера
Требуется сделать три флеш-банера с оригинальным дизайном по три картинки в каждом
1. 980*90 - реклама пылесоса Pro-Aqua
2. 100*100 - соковыжималка BEEM
3. 100*100 - чайник с заварником электирческий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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